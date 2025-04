Φαίνεται πως η Ζόι Κράβιτζ ετοιμάζεται για το επόμενο σκηνοθετικό της βήμα μετά την τεράστια επιτυχία του «Blink Twice». Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η ηθοποιός βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας «How to Save a Marriage» για λογαριασμό της Sony Pictures.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ρος Έβανς, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει ο Ρόμπερτ Πάτινσον μαζί με τη συνεργάτιδά του, Μπράιτον ΜακΚλόσκι μέσω της εταιρείας τους Icki Eneo Arlo. Στο πλευρό τους θα είναι και οι Τζεφ Σέιβιτζ και Έβαν Σίλβερμπεργκ από την Entertainment 360.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, πηγές από το στούντιο αναφέρουν, ότι το «Marriage» έχει κάποια «σκοτεινά» στοιχεία παρόμοια με αυτά του «Blink Twice», τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των στελεχών της Sony να θέσουν υποψήφια την κόρη του Λένι Κράβιτζ στη σκηνοθεσία.

Ο Έβανς θα έχει επίσης ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στο πρότζεκτ, το οποίο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Προς το παρόν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος είχε συμπρωταγωνιστήσει με την Κράβιτζ στην ταινία «The Batman» του 2022, εμπλέκεται μόνο ως παραγωγός.

Στο μεταξύ πέρα από τα σκηνοθετικά της σχέδια, η Κράβιτζ θα πρωταγωνιστήσει στο νέο θρίλερ του Ντάρεν Αρονόφσκι «Caught Stealing», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην μεγάλη οθόνη, το φθινόπωρο.

Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Όστιν Μπάτλερ, Ρετζίνα Κινγκ και Bad Bunny.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

