Η σπάνια φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου από την παιδική της ηλικία

Η Κατερίνα Καινούργιου γενικότερα είναι αρκετά ενεργή στα social media και μοιράζεται πολύ συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στο Instagram. Άλλες φορές κοινοποιεί φωτογραφίες από την εκπομπή της, άλλες από διάφορες στιγμές μαζί με τον σύντροφό της ή τους φίλους της, ενώ στο παρελθόν μεταξύ άλλων έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.

Λίγα χρόνια πριν η Κατερίνα Καινούργιου είχε κοινοποιήσει φωτογραφία της από όταν ήταν μωρό, στην οποία ποζάρει όλο νάζι στον φακό. Αν και τα μαλλιά της είναι σε αρκετά πιο σκούρα απόχρωση σε σχέση με το πώς την έχουμε συνηθίσει μοιάζει πάρα πολύ με το πως είναι σήμερα, ενώ επάνω στη φωτογραφία σημείωσε: “Τότε που… έβρεχα τα μαλλιά μου”.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία: Πηγή φωτογραφίας: Instagram/katken85

Άλλη φορά είχε κοινοποιήσει στο προφίλ της φωτογραφία μαζί με τον αδελφό της, από όταν ήταν μικρά παιδιά. Γενικότερα η Κατερίνα Καινούργιου έχει εκφράσει πολλές φορές την αδυναμία που έχει στον αδελφό της. Ο ένας αποτελούσε πάντα το στήριγμα του άλλου, ενώ μεταξύ άλλων είχε αναφέρει μέσα από την εκπομπή της ότι όταν ήταν μικρά παιδιά τον έντυνε σαν κοριτσάκι, τον φώναζε Έλενα κι έπαιζαν με κούκλες. Πηγή φωτογραφίας: Instagram/katken85

Χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου είχε πει: “Τον αδελφό μου, μέχρι που πήγε 4-5 χρόνων, τον έντυνα κορίτσι κρυφά από τη μαμά και τον μπαμπά και τον φώναζα “Έλενα”. Το έχω πει τόσες φορές δημόσια που οι φίλοι του στα κινητά τους τον έχουν περασμένο “Έλενα”. Δεν ήθελα που ήταν αγόρι. Τον έβαζα και έπαιζε με τις κούκλες και του έβαζα και ρουχαλάκια, και καθόταν το καημένο, σου λέει “να με δείρει μετά αυτή;”