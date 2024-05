Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε πρόσφατα μια ειλικρινή εξομολόγηση για το σώμα της, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά της για το αδύνατο της σωματότυπο. Σε συνέντευξή της στο podcast “Glad We Had This Chat“, η ηθοποιός μοιράστηκε την άποψή της ότι η λεπτή της σιλουέτα δεν είναι κάτι που πανηγυρίζει.

Αναλυτικότερα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ γνωστή για τον εμβληματικό ρόλο της Carrie Bradshaw στο “Sex and the City”, εξήγησε πως η λεπτή της σωματική διάπλαση οφείλεται εν μέρει στη γενετική της, τονίζοντας πως και τα αδέρφια της έχουν παρόμοια σωματικά χαρακτηριστικά.

«Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του σταυρό να σηκώσει. Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι αδύνατη, το μισώ. Και αν γνωρίζατε τα αδέλφια μου είναι η ίδια γενετική σύσταση. Δεν σκέφτομαι ή πανηγυρίζω το γεγονός ότι είμαι αδύνατη. Θα προτιμούσα να έχω βάρος, αλλά έτσι λειτουργεί το σώμα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

