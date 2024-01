Σε δημοπρασία πουλήθηκε η θρυλική φούστα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ από το Sex and the City. Η διάσημη φούστα της Κάρι Μπράντσο είχε αγοραστεί αρχικά για 5 δολάρια.

Αναλυτικότερα, η φούστα που φορούσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ όταν έπαιζε ως Κάρι Μπράντσο στους τίτλους έναρξης του Sex and the City, πουλήθηκε για το αστρονομικό ποσό των 52.000 δολαρίων.

Μάλιστα, πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσό που συγκεντρώθηκε στη συγκεκριμένη δημοπρασία, η οποία έχει τίτλο ”Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion”.

Carrie Bradshaws original outfit from the Sex And The City opening credits just sold at auction for $53,200 pic.twitter.com/l3WvYl3tit