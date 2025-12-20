Γ. Μαζωνάκης: «Ήταν μαγκωμένος και αγχωμένος μετά την καταγγελία», δηλώνει άτομο από το οικογενειακό του περιβάλλον

Πρεμιέρα σε ένα κατάμεστο νυχτερινό κέντρο έκανε το βράδυ της Πέμπτης (18.12) ο Γιώργος Μαζωνάκης ελάχιστες ώρες μετά την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου που τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Άνθρωπος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Weekend Live» περιέγραψε τις ψυχολογικές διακυμάνσεις του καλλιτέχνη.

«Ο Γιώργος λίγο πριν βγει στη σκηνή για την πρεμιέρα του ήταν μαγκωμένος και αγχωμένος, αλλά προσπαθούσε να μην το δείχνει. Κάποια στιγμή ρώτησε “Πώς πάμε έξω;”, αναφερόμενος στην προσέλευση του κόσμου. Τότε, οι συνεργάτες του τον ενημέρωσαν ότι το μαγαζί ήταν γεμάτο. Πιστεύω ότι το είπε επειδή δεν το περίμενε και είχε ενδοιασμούς, για το αν θα γεμίσει με όλα αυτά που είχαν συμβεί.

Με το που βγήκε στη σκηνή, είδα τον Γιώργο που όλοι ξέρουμε. Ο κόσμος ήταν εκδηλωτικός απέναντί του λόγω της κατάστασης που περνάει και που για ακόμη μία φορά έδειξε την αγάπη του στο πρόσωπό του», αποκάλυψε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή.

Ξέσπασε σε κλάματα ο Στέφανος Παπαδόπουλος που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το πρωί του Σαββάτου ο 21χρονος καλλιτέχνης που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ». Ο μουσικός ξέσπασε σε κλάματα και μίλησε για τους γονείς του και τον τρόπο που έμαθαν όσα συνέβησαν.

«Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης. Να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει “λες ψέματα”. Εκεί θα καταλάβω πολλά», ανέφερε αρχικά.

«Το είχα πει στους συνεργάτες ότι εγώ θα μιλήσω. Δεν θα το αφήσω έτσι. Εκείνο το χρονικό διάστημα ήθελα να το πω, αλλά μαθεύτηκε, αιφνιδιάστηκα. Εκεί τρόμαξα», αποκάλυψε.

«Δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω και λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος και συνέχισε: «Μόνο δύναμη και εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και να μη φοβηθούν τίποτα. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει», εξομολογήθηκε.

Αναφορικά με τα σχόλια για το περιβόητο like στον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ημέρες πριν την καταγγελία απάντησε πως «ήταν κάτι που δεν είχα αντιληφθεί. Δεν τον έχω στα social και όταν το είδα και εγώ στην τηλεόραση που έπαιξε, λέω εγώ;

Απόρησα δηλαδή, θα ήταν ένα κατά λάθος, αλήθεια λέω, με το χέρι στην καρδιά το λέω, και γι’ αυτό το πήρα πίσω που μετά σχολιάστηκε, γιατί λέω έχουν δίκιο. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κύριος Μαζωνάκης δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης».

«Οι γονείς μου δεν ήξεραν τι συνέβη τότε», συμπλήρωσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος και κατέρρευσε, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να φτάσει την ιστορία μέχρι το τέλος.