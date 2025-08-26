Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέμελος στη θάλασσα μετά τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο – Η νέα ανάρτηση του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνά στην αντεπίθεση μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στο Live News, ανέφερε πώς θα κινηθεί ο τραγουδιστής από εδώ και στο εξής. Παράλληλα, τόνισε ότι η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, ήταν εκείνη που «ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό του», παρά την επιστολή της οικογένειας που νωρίτερα ισχυριζόταν ότι δεν είχε καμία ανάμειξη.

Ο κ. Μερκουλίδης επεσήμανε: «Δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλε η Βάσω Μαζωνάκη. Δεν αναφέραμε το όνομά της, αλλά ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια, είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός.

Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος, ήταν και οι δύο οι αδελφές του εκεί και μάλιστα, πίεζαν φορτικά τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις αν αφεθεί ελεύθερος, επειδή κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν και η Βάσω Μαζωνάκη και επανειλημμένως ήρθε σε επικοινωνία με τους θεράποντες γιατρούς. Στα εγκλήματα υπάρχουν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί».

Ο δικηγόρος τόνισε ότι «Δεν γνωρίζω καμία δικαστική απόφαση που να δικαιώνει τη Βάσω Μαζωνάκη. Δεν έχει εκδικαστεί απόφαση, παρά μόνο κάτι ασφαλιστικά παλαιότερα που δεν ήμουν δικηγόρος εγώ και δεν γνωρίζω. Υπάρχουν οικονομικές διαφορές με τη διαχείριση της περιουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα, τις οποίες είχαμε σκοπό να τις καταθέσουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τώρα θα τις διανθίσουμε και με άλλα αδικήματα εν όψει του εγκλεισμού του Γιώργου που θεωρούμε ότι έχει παράτυπα και παράνομα από πρόσωπα που δεν είχαν την αρμοδιότητα. Στην αίτησή τους αναφέρουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια σπάνια συντάσσονται τον Γιώργο, κατά συνέπεια, λοιπόν, πώς γνωρίζουν την ψυχική του υγεία και κάνουν μια τέτοια αίτηση;»