Γ. Μαζωνάκης: Καταθέτει μηνύσεις αύριο σε μέλη της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο τραγουδιστής αύριο (12.09) θα καταθέσεις μηνύσεις σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Μιλώντας στο Mega ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα παραστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και θα καταθέσει μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για την παράνομη πράξη του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

«Θα μηνύσουμε όσους συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις. Είναι μέλη της οικογένειάς του και μία φίλη τους. Μην ξεχνάτε τον διασυρμό και τη συκοφάντηση που πήρε από αυτές τις ακραίες, παράνομες και άθλιες ενέργειες που έγιναν εις βάρος του. Το κάνει με πόνο καρδιάς, αλλά είναι μονόδρομος η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του», τόνισε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα ο τραγουδιστής δεν έχει μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν πριν από σχεδόν έναν μήνα κι έχει αρκεστεί σε μερικές αινιγματικές αναρτήσεις στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, είχε αναφέρει ότι, παρά τις δηλώσεις της οικογένειας πως δεν είχε καμία ανάμειξη στην εισαγγελική εντολή, όταν ο ίδιος πήγε να παραλάβει τον τραγουδιστή με σκοπό το εξιτήριο, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, πίεζαν τον θεράποντα ιατρό να μην υπογράψει την έξοδό του από το νοσοκομείο.

«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου που είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του γιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος. Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.