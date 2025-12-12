Φαίη Μαυραγάνη: «Ο μπαμπάς μου είχε πρόβλημα στην καρδιά κι ο γιατρός μου πρότεινε χάπι»

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» που θα προβληθεί αύριο (13.12) ήταν η Φαίη Μαυραγάνη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη «μάχη» της με τη χολιστερίνη και την κληρονομικότητα.

«Από ότι είδα και έμαθα πια το 170 είναι το όριο και το πήγαν πιο κάτω, γιατί ήταν πιο πάνω, φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας. Εγώ είχα 210 και σκέφτηκα ότι θα έγινε κάποιο λάθος. Το θεώρησα δηλαδή φυσιολογικό, ως αδαής», ανέφερε η παρουσιάστρια στο sneak preview που δημοσίευσε ο ΣΚΑΪ.

«Όταν διαπίστωσα ότι είναι λίγο πιο αυξημένο, λοιπόν, ρώτησα τη γυναικολόγο μου, γιατί ήταν η μόνη γιατρός που είχα και δεν είχα λόγο να ‘χω άλλο γιατρό στη ζωή μου. “Χρειάζεσαι παθολόγο” μου είπε και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο.

“Σιγά σιγά, στη ζωή μας, χρειάζεται ένας παθολόγος για να μας ελέγχει γενικώς”, μου είπε. Oπότε επισκέφθηκα παθολόγο και μου είπε πως έπρεπε να εξετάσουμε το ιστορικό. Ο μπαμπάς μου είχε προβλήματα καρδιάς, οι δυο γιαγιάδες μου είχαν επίσης και αυτά συνεκτιμώνται, απ’ ό,τι κατάλαβα. Μου πρότεινε, λοιπόν, να ξεκινήσω την χαμηλότερη δόση, τα 5mg», εξήγησε.