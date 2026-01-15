Την απάντηση στο ερώτημα που την κυνηγά εδώ και χρόνια έδωσε η Εύη Βατίδου μέσα από ένα live στο TikTok, εξηγώντας επιτέλους τι συνέβη το περιβόητο βράδυ έξω από το κανάλι Alter. Η ατάκα «Πώς παίρνουν το 100;», η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, φαίνεται πως είχε μια αρκετά πιο απλή εξήγηση από όσα φανταζόταν το κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενη στην ταραγμένη εκείνη περίοδο, η Εύη Βατίδου περιέγραψε τις ακραίες στιγμές ανάμεσα στον Αλέξη Κούγια και τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: «Τη μία τσακωνόντουσαν και την άλλη αγαπιόντουσαν. Μέχρι και στο Αυτόφωρο έφταναν, ρίχνοντας ροχάλες ο ένας στον άλλον», θυμάται χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Εύη Βατίδου: Καταδικάστηκε ο οδηγός που έσπασε με το κράνος του τον καθρέπτη του αυτοκινήτου της

Το επίμαχο βράδυ, ο γνωστός ποινικολόγος, εξοργισμένος που δεν του δινόταν τηλεφωνικός αέρας στην εκπομπή του δημοσιογράφου, αποφάσισε να κάνει «έφοδο» στο στούντιο. Η Εύη Βατίδου τον ακολούθησε, βρίσκοντας ωστόσο την καγκελόπορτα του σταθμού κλειδωμένη και τις κάμερες έτοιμες να καταγράψουν την κάθε τους κίνηση.

Όταν ο Αλέξης Κούγιας, μέσα στην ένταση της στιγμής, της φώναξε «Πάρε το 100», η αυθόρμητη ερώτησή της «Πώς παίρνουν το 100;» δεν άργησε να γίνει viral.

Η ίδια εξήγησε πως ο λόγος της απορίας της ήταν τεχνικός και αφορούσε την πρόσφατη, τότε, αλλαγή των τηλεφωνικών αριθμών.

«Εκείνη την εποχή είχε μόλις καθιερωθεί το πρόθεμα 210 στις σταθερές γραμμές. Πραγματικά μπερδεύτηκα και δεν ήξερα αν έπρεπε να πατήσω το 210 πριν από το 100 στο κινητό μου ή αν θα με συνέδεε απευθείας με την Άμεση Δράση», διευκρίνισε η Εύη Βατίδου, βάζοντας τέλος σε έναν τηλεοπτικό «μύθο» δεκαετιών.