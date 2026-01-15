Eurovision: Γιορτάζει 70 χρόνια με την πρώτη live περιοδεία σε όλη την Ευρώπη – Η επίσημη ανακοίνωση

Η EBU με ενθουσιασμό ανακοινώνει ότι η πρώτη επίσημη Live περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι για να γιορτάσει τα 70 χρόνια της μεγαλύτερης Live μουσικής εκδήλωσης στον κόσμο.

Δημιουργημένη ειδικά για την επετειακή χρονιά, αυτή η αξέχαστη συναυλία θα φέρει κοντά στο κοινό εμβληματικούς ερμηνευτές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision και καλλιτέχνες του 2026 για έναν εορτασμό της κληρονομιάς του Διαγωνισμού, της παγκόσμιας κοινότητας θαυμαστών του και επτά δεκαετιών αξέχαστης μουσικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Καπουτζίδης, Μαγγίρα & Βρανά θα παρουσιάσουν τα 3 shows του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026»

Μετά το ρεκόρ εξαντλήσεως των εισιτηρίων για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η ζωντανή περιοδεία δίνει σε όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα shows στη Βιέννη την ευκαιρία να μοιραστούν τη μαγεία της Eurovision και να απολαύσουν ερμηνείες παγκόσμιας κλάσης, το θέαμα και το πνεύμα που θα ζήσει το κοινό από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές καλούνται να έρθουν σε 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενότητα και τις κοινές παραδόσεις που ορίζουν την Eurovision.

Στo Live Tour θα εμφανιστούν εμβληματικά καλλιτεχνικά ονόματα που δημιούργησαν θρυλικές εμφανίσεις τις τελευταίες επτά δεκαετίες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision και 10 διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες από τον Μεγάλο Τελικό του 2026 στη Βιέννη. Και αυτό δεν είναι όλο – ειδικοί καλεσμένοι-έκπληξη θα εμφανιστούν επίσης ζωντανά στη σκηνή σε κάθε πόλη.

Το line-up των καλλιτεχνών του 2026 που θα συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή περιοδεία που ξεκινά τον Ιούνιο θα επιβεβαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) μετά τον 70ό Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Τα εμβληματικά ονόματα που θα εμφανιστούν σε κάθε πόλη θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και οι Eurofans θα ακούσουν πρώτοι ποιοι είναι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεμάτο αστέρια πρόγραμμα μπορεί να διαφέρει ανά πόλη και χώρα. Το πλήρες πρόγραμμα καλλιτεχνών για κάθε τοποθεσία θα είναι διαθέσιμο στο www.eurovision.com/thetour.

Οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τις δικές τους συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καθώς και διασκευές των αγαπημένων τους τραγουδιών από την 70χρονη ιστορία του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Eurofans που θέλουν να παρακολουθήσουν, έως τις 12:00 CET την 1η Φεβρουαρίου 2026 θα έχουν αποκλειστική έγκαιρη πρόσβαση σε εισιτήρια μέσω ειδικής προπώλησης. Εγγραφείτε εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αγοράς εισιτηρίων για κάθε ημερομηνία περιοδείας θα δημοσιευτούν σύντομα στο Eurovision.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ζωντανή περιοδεία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision θα προωθηθεί από την Semmel Concerts και η εταιρεία παραγωγής θα είναι η Progress Productions.

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε:

«Καθώς γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, θέλαμε να κάνουμε κάτι πραγματικά μοναδικό και ξεχωριστό – και η ζωντανή περιοδεία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision είναι ακριβώς αυτό. Αυτή η ιστορική πρώτη περιοδεία αποτυπώνει την εξέλιξη του διαγωνισμού – από το σύμβολο της μετάδοσης σε μια καθηλωτική ζωντανή εμπειρία – με μια μορφή που γιορτάζει το φανταστικό μας παρελθόν, ενώ παράλληλα κοιτάζει προς το μέλλον.

Για πρώτη φορά φέρνουμε τη μαγεία της ζωντανής εμπειρίας του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision απευθείας στους θαυμαστές και τους φίλους και τις οικογένειές τους σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η ευκαιρία μας να γιορτάσουμε τη μουσική, τους καλλιτέχνες και την κοινότητα που έχουν κάνει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision αυτό που είναι για επτά αξιοσημείωτες δεκαετίες».

Ο James O’Brien, Διευθύνων Σύμβουλος της Progress Productions, πρόσθεσε:

«Η δημιουργία αυτής της σειράς συναυλιών είναι μια εξαιρετική τιμή. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision έχει προσφέρει μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις στην ιστορία της μουσικής και ανυπομονούμε να φέρουμε αυτή την ενέργεια σε αρένες σε όλη την Ευρώπη το 2026. Αυτή η περιοδεία θα είναι ένας εορτασμός όλων όσων καθιστούν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision εμβληματικό.

Η ζωντανή περιοδεία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision θα ξεκινήσει ένα μήνα μετά τον Μεγάλο Τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου και οι ημιτελικοί στις 12 και 14 Μαΐου. Τραγούδια και καλλιτέχνες που εκπροσωπούν 35 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς θα διαγωνιστούν στο Wiener Stadthalle, το οποίο φιλοξένησε επίσης τον 60ό Διαγωνισμό το 2015».

Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την ζωντανή περιοδεία θα είναι διαθέσιμες στο eurovision.com μόλις ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνίες της Live περιοδείας του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision

Ιούνιος 2026

Δευτέρα 15 Ιουνίου – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – O2 Arena

Τετάρτη 17 Ιουνίου – Αμβούργο, Γερμανία – Barclays Arena

Παρασκευή 19 Ιουνίου – Μιλάνο, Ιταλία – Arena Milano

Σάββατο 20 Ιουνίου – Ζυρίχη, Ελβετία – Hallenstadion

Δευτέρα 22 Ιουνίου – Αμβέρσα, Βέλγιο – AFAS Dome

Τρίτη 23 Ιουνίου – Κολωνία, Γερμανία – Lanxess Arena

Πέμπτη 25 Ιουνίου – Κοπεγχάγη, Δανία – Royal Arena

Σάββατο 27 Ιουνίου – Άμστερνταμ, Ολλανδία – Ziggo Dome

Δευτέρα 29 Ιουνίου – Παρίσι, Γαλλία – Accor Arena

Ιούλιος 2026

Πέμπτη 2 Ιουλίου – Στοκχόλμη, Σουηδία – Avicii Arena