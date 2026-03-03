Έρικ Ντέιν: Από αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω της νόσου ALS ο θάνατος του ηθοποιού

Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, προκαλώντας βαθιά θλίψη και συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο διεθνώς.

Ο δημοφιλής ηθοποιός έχασε τη μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια σοβαρή νευροεκφυλιστική νόσο με την οποία είχε διαγνωστεί.

Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς Grey’s Anatomy άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Δύο εβδομάδες αργότερα, έγινε γνωστή και η επίσημη αιτία θανάτου του. Όπως μετέδωσε το People.com, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, ο θάνατός του προήλθε από αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ ως υποκείμενη αιτία καταγράφεται η ALS. After 'Grey's Anatomy' alum Eric Dane died following a battle with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) at age 53, his official cause of death has been confirmed. https://t.co/ge1hB5nZoy pic.twitter.com/juA5tRvBSX— E! News (@enews) March 3, 2026

Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωσή του, δηλώνοντας: «Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει να εργάζεται, σημειώνοντας: «Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».