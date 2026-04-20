Έντι Μέρφι: Έλαβε το 51o βραβείο Συνολικής Προσφοράς του AFI – Η συγκίνηση του ηθοποιού (vid)

Ο Έντι Μέρφι, ο άνθρωπος που άλλαξε το πρόσωπο της κωμωδίας παγκοσμίως, τιμήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18 Απριλίου με το 51ο βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI). Σε μια λαμπερή τελετή στο Θέατρο Dolby του Λος Άντζελες, ο θρυλικός ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, παραλαμβάνοντας την ύψιστη τιμητική διάκριση της βιομηχανίας.

Περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του, τα παιδιά του και τους στενούς του συνεργάτες, ο Έντι Μέρφι εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και σχολίασε πως νιώθει ευλογημένος που λαμβάνει αυτό το βραβείο ενώ παραμένει ακμαίος.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο Μάρτιν Λόρενς αποκάλυψε πως πλέον είναι οικογένεια με τον Έντι Μέρφι, καθώς τα παιδιά τους παντρεύτηκαν το 2025. Ο Αρσένιο Χολ και ο Κέβιν Χαρτ αναφέρθηκαν στο απίστευτο υποκριτικό του εύρος, από τους πολλαπλούς χαρακτήρες στο Coming to America μέχρι τον εμβληματικό Γάιδαρο στο Shrek.

«Βλέποντας όλη μου την οικογένεια, όλα τα παιδιά μου, την όμορφη σύζυγό μου και βλέποντας όλους τους διαφορετικούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, είμαι πραγματικά γεμάτος. Αυτή είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Μακάρι να μπορούσατε όλοι να νιώσετε αυτό που νιώθω, να δείτε αυτό που βλέπω. Παραλίγο να δακρύσω. Θα πάω στα παρασκήνια και θα κλάψω.

Νιώθω σαν να βρέχει ευλογίες πάνω μου αυτόν τον μήνα. Είναι πολλά πράγματα, και το να παίρνω αυτό το βραβείο και να μοιάζω ακόμα με τον εαυτό μου, επειδή μερικές φορές σε αφήνουν να περιμένεις μέχρι να γεράσεις πολύ για να πάρεις αυτό το βραβείο.

Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε αυτή τη βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα. Σας αγαπώ», είπε μεταξύ άλλων ο Έντι Μέρφι.

Η βραδιά, που συγκέντρωσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του AFI, θα προβληθεί σε ειδικό αφιέρωμα από το Netflix στις 31 Μαΐου.