Ελένη Ράντου: Σπάνια βραδινή έξοδος για την ηθοποιό μαζί με την κόρη της, Νικολέττα (pics)
Έδωσαν το «παρών» σε γνωστό στέκι της Αθήνας
Μια από τις σπάνιες κοινές τους εμφανίσεις πραγματοποίησαν πρόσφατα η Ελένη Ράντου και η κόρη της, Νικολέττα Παπακωνσταντίνου, τραβώντας πάνω τους τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας. Μαμά και κόρη επέλεξαν μια ξεχωριστή βραδιά για την έξοδό τους, δείχνοντας να απολαμβάνουν η μία την παρέα της άλλης.
H λαμπερή παρουσία στην πρεμιέρα του «Medusa»
Η δημοφιλής ηθοποιός και η κόρη που έχει αποκτήσει με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης όπου πρωταγωνιστούν οι Μπέττυ Μαγγίρα, Σοφία Κουρτίδου και Νικολέττα Καρρά.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο ιστορικό αθηναϊκό στέκι Medusa, το οποίο γέμισε από εκπροσώπους του καλλιτεχνικού χώρου.
Η Ελένη Ράντου, ιδιαίτερα ευδιάθετη, απαθανατίστηκε στον φακό στο πλευρό του Διονύση Παναγιωτάκη, ενώ η Νικολέττα Παπακωνσταντίνου, η οποία κρατά χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πόζαρε χαμογελαστή μαζί με τον συνοδό της.
Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες:
