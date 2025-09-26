Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του (pic)

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, αλλάζοντας ριζικά το τατουάζ που είχε αφιερώσει στην πρώην σύντροφό του. Το μοντέλο, ο οποίος χώρισε με την Instagrammer μετά από δυόμισι χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός παιδιού, είχε «χτυπήσει» στο χέρι του το αρχικό του ονόματός της, «J» (από το J. Touni).

Ωστόσο, με ένα πρόσφατο Instagram story που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, φάνηκε ότι το συγκεκριμένο τατουάζ έχει πλέον μεταμορφωθεί. Το «J» που κοσμούσε το χέρι του έχει μετατραπεί σε «Π», το αρχικό γράμμα του ονόματος του γιου τους, Πάρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η αναφορά του στην Ιωάννα Τούνη – «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δε με ενοχλεί»

Η κίνηση αυτή είναι εξαιρετικά συμβολική, καθώς δείχνει ότι ο επιχειρηματίας και influencer κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της σχέσης του με την Ιωάννα Τούνη, στρέφοντας πλέον την προσοχή και την αφοσίωσή του στο παιδί τους.

Δείτε παρακάτω την ανάρτησή του: