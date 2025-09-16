Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η αναφορά του στην Ιωάννα Τούνη – «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δε με ενοχλεί»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, αλλά και στον τριών ετών γιο τους, Πάρη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, σε μια συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα, μίλησε για τη νέα φάση της ζωής του μετά τον χωρισμό. Ο ίδιος εξήγησε πως η σχέση του με την Ιωάννα Τούνη είναι πλέον πιο ώριμη και επικεντρωμένη στην ανατροφή του παιδιού τους, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τους ήθελαν να έχουν απομακρυνθεί πλήρως ο ένας από τον άλλο.

«Αυτή τη συζήτηση δε θα ήθελα να την κάνω. Δε θα ήθελα να ακουστούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα κι αργότερα ο γιος μου να διαβάσει κάτι και να πει “α, δεν ήθελε γιατί κάτι έγινε”. Οπότε δε θα ήθελα να το συζητήσω. Θα ήθελα τέτοια κομμάτια που είναι πολύ προσωπικά και έχουν να κάνουν με εμένα και την Ιωάννα να μην τα συζητήσω γιατί δεν τα έχω πει στον γιο μου», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Δε θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει πρωτογενώς από εμένα. Για τον γιο μου θα κάνω τα πάντα. Έχει προχωρήσει η Ιωάννα τη ζωή της και δεν με ενοχλεί. Σίγουρα μετά τον χωρισμό, θέλοντας και μη, προχωράς», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Είναι σεβαστό για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσω μάλλον για την Ιωάννα, να λέει την αλήθεια του. Καλά έκανε και το έπραξε. Εγώ δεν μπορώ να πω για το τι σκέφτεται ο άλλος και το τι νιώθει. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό, δεν τον βλέπεις πριν από αυτό ή κατά τη διάρκεια της σχέσης. Όλοι χαρακτηριζόμαστε σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μετά τον χωρισμό», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: