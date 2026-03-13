Άρης Σοϊλέδης: Στο νοσοκομείο ο πρώην ποδοσφαιριστής και πρώην παίκτης του Survivor (Φωτογραφία)

Στο νοσοκομείο βρέθηκε την Παρασκευή 13/3 ο πρώην ποδοσφαιριστής και πρώην παίκτης του Survivor Άρης Σοϊλέδης, όπως έκανε ο ίδιος γνωστός.

Συγκεκριμένα, ο Άρης Σοϊλέδης ανήρτησε μια φωτογραφία από τα Επείγοντα του Ερρίκος Ντυνάν, μην κάνοντας ωστόσο γνωστό το λόγο που βρέθηκε στο νοσοκομείο.

«Καλά μας πάει ρε» ανέφερε στην ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Άρης Σοϊλέδης: Οι followers που απέκτησε μετά τον χωρισμό

Ο Άρης Σοϊλέδης μιλώντας στο Podcast με την Δάφνη Καραβοκύρη στο Youtube μεταξύ άλλων είχε αναφερθεί στην Μαρία Αντωνά και αποκάλυψε ότι μετά τον χωρισμό του οι followers στο Instagram αυξήθηκαν σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης Σοϊλέδης είπε αρχικά: «Η γυναίκα των ονείρων μου πρέπει να έχει πολύ χιούμορ, τρέλα απεριόριστη. Χωρίς αυτή την τρέλα δεν μπορώ να συνυπάρξω. Εντάξει να είναι και μια εμφανίσιμη κοπέλα. Μεγαλώνοντας έχω καταλήξει στο ότι προτιμώ να έχει χιούμορ, να έχει έναν χαρακτήρα που μου ταιριάζει παρά το εμφανισιακό. Το βάζω δεύτερο πλέον. Από τον χωρισμό και μετά δέχομαι τρελά μηνύματα από γυναίκες, βίντεο, φωτογραφίες… Άστο. Φωτογραφίες με δονητές, άνδρες να αυνανίζονται. Δεν απαντάω σε τίποτα».

Και στην συνέχεια ανέφερε: «Υπάρχουν φορές πάνω στο σεξ που δεν ξέρω γιατί, αλλά μου σκάνε σκέψεις που δεν θα έπρεπε να έχω εκείνη τη στιγμή. Σκέψεις που σου χαλάει τη μαγεία της στιγμής, άγχη και τέτοια που έχεις μέσα στη μέρα. Χάνεις λίγο τον ειρμό σου εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το σεξ σε μια σχέση και στη ζωή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, σίγουρα και από την αγάπη και τον έρωτα, αλλά αν δεν υπάρχει το σεξουαλικό κομμάτι μέσα, πάμε σε άλλο επίπεδο τότε. Η μεγαλύτερη αποχή που έκανα από το σεξ ήταν στο Survivor».

«Κάθε μέρα παίρνω μηνύματα στα social media, κατεβατά ολόκληρα. Ειδικά μετά τον χωρισμό μου στέλνουν, γιατί χώρισα. Παίρνω συνεχόμενα μηνύματα τρέλας και παράνοιας. Σε μια μέρα μετά τον χωρισμό, οι followers μου αυξήθηκαν σε 1500. Το μέγεθος μετράει, τι συζητάμε; Μα δεν μπορεί να μη μετράει, πώς θα γίνει;», αποκάλυψε για τους followers στο Instagram.