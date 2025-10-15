Άννα Βίσση: Αποθεώθηκε στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς 2025» – Η επική της ατάκα (vid)

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και συγκίνηση ήταν η χθεσινή, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των βραβείων Madame Figaro «Γυναίκες της Χρονιάς 2025» στην Κύπρο. Η απόλυτη σταρ, Άννα Βίσση, παρέλαβε το βραβείο Συνολικής Προσφοράς για τη διαχρονική και σαρωτική της πορεία στη μουσική.

Η απονομή έγινε από την Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, σε μια στιγμή που επισφράγισε την καθολική αναγνώριση της Άννας Βίσση. Το κοινό την αποθέωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την αστείρευτη ενέργεια και τον αντίκτυπο που είχε και συνεχίζει να έχει στη μουσική.

Παίρνοντας τον λόγο, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους, χαρίζοντας μία ατάκα που θα μείνει στην ιστορία των βραβείων.

«Νιώθω σαν να βρίσκομαι στο σαλόνι μου… Ευχαριστώ θερμά τα Madame Figaro και είναι τιμή μου να λαμβάνω αυτό το βραβείο από την Πρώτη Κυρία. Στη σκηνή τα λόγια μου είναι πάντα εκεί, αλλά όταν μιλάω, χρειάζομαι λίγη βοήθεια», ανέφερε αρχικά η Άννα Βίσση.

Και συμπλήρωσε λέγοντας: «Γι’ αυτό και κρατώ τις σημειώσεις μου, αν και ξέχασα τα γυαλιά μου! Τα έγραψα χθες βράδυ. Όταν τιμάσαι με ένα τέτοιο βραβείο, δεν μπορείς να ξεχνάς ούτε να υποτιμάς τη στιγμή».

