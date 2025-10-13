Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Άννας Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά, με τη θρυλική της ερμηνεία ως «θεία Μπεμπέκα» στην σειρά «Τρεις Χάριτες» να παραμένει αξέχαστη στο τηλεοπτικό κοινό.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του δυσάρεστου γεγονότος, ο γιος της ηθοποιού, Χρήστος Αποστολίδης, μίλησε συγκινημένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μοιράστηκε τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Άννα Κυριακού: Έφυγε από την ζωή η σπουδαία ηθοποιός σε ηλικία 96 ετών

Όλα όσα είπε ο γιος της αγαπημένης ηθοποιού

«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω… Νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με την βιβλιογραφία της. Με αυτό το προσκεφάλι της έφυγε. Έφυγε χαρούμενη όπως ήταν σε όλη της τη ζωή μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Ρωτήστε όλους τους φίλους της. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα με συγχωρείται… Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια. Ήμουν μέσα στο σπίτι όταν πέθανε», είπε με φανερή συγκίνηση ο γιος της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: