Αιμίλιος Χειλάκης: «Με βρίζουν, με λένε παλιοκομμούνι και λέω “ευχαριστώ, δεν μου λέτε κάτι κακό”»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης πραγματοποίησε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση για το 2026 ως καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα τα μεσάνυχτα της Τρίτης (6/1). Ο δημοφιλής ηθοποιός παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Action24, θίγοντας ζητήματα που αφορούν την τέχνη, την πολιτική και την κοινωνία.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις που δέχεται, σχολίασε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως αντιμετωπίζει τους πολιτικούς χαρακτηρισμούς με ψυχραιμία και ευγένεια. Τόνισε πως δεν θεωρεί προσβολή τα αρνητικά σχόλια για τις πεποιθήσεις του, απαντώντας σε αυτά με ένα απλό «ευχαριστώ».

Όλα όσα είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης

«Η ακύρωση μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή. Με έχουν κάνει cancel. Εγώ δεν απάντησα σε τίποτα, δεν απαντώ γενικά σε σχόλια και τα αφήνω, γιατί σε 72 ώρες περνάνε στον επόμενο. Αν ασχοληθείς, δίνεις τροφή σε κάποιον που περνάει την ώρα του απλά κοντράροντας εσένα», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι ίσως η παράσταση που κάναμε το καλοκαίρι του ’21 κινδυνεύσει. Δεν κινδύνευσε, γιατί το καλλιτεχνικό έργο δεν τα φοβάται αυτά. Οι καριέρες φοβούνται τέτοια κι εγώ δεν ασχολούμαι με την καριέρα. Εγώ ασχολούμαι με το ότι έχω την ευθύνη ανθρώπων που κάνουμε μια δουλειά μαζί. Δεν έχω μια προσωποκεντρική καριέρα».

«Καταλαβαίνω τον άνθρωπο που του αρέσει ή δεν του αρέσει μια παράστασή μου. Καταλαβαίνω τον άνθρωπο ο οποίος του αρέσει ή δεν του αρέσει ο δημόσιος λόγος μου. Με βρίζουν, με λένε παλιοκομμούνι και λέω: “ευχαριστώ, κομμουνιστής είμαι, ναι, δεν μου λέτε κάτι κακό”. Δηλαδή ακόμα και σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι με προσβάλλουν, τους λέω ότι αυτό δεν είναι κάτι που με προσβάλλει», είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: