«Αγαπώ να ρίχνω άκυρο σε καλέσματα από εκπομπές» – Η δημοσίευση της Ιωάννα Τούνη

Η Ιωάννα Τούνη κατά καιρούς βρίσκει τρόπους να μαγνητίζει τα βλέμματα στο λογαριασμό που έχει στο TikTok, ανεβάζοντας βίντεο και γράφοντας πράγματα που θέλει να μοιραστεί με τους followers της.

Η γνωστή influencer το Σάββατο (14/09) αποφάσισε να αποκαλύψει ποια πράγματα αγαπάει να κάνει και μεταξύ άλλων είναι να αρνείται να παρευρεθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές που τη ζητούν να πάει ως καλεσμένη. Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι λατρεύει την ειρωνεία και δεν αγαπάει τους δήθεν celebrities.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυστυχώς αγαπώ: Ειρωνεία 24/7, υπερκατανάλωση σοκολάτας, να ρίχνω άκυρο σε καλέσματα από εκπομπές, τους αληθινούς φίλους και όχι δήθεν celebrities, να έχω πάντα δίκιο, ταξίδια σε όλον τον κόσμο, να κλείνει το κινητό μου από μπαταρία», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Εν τω μεταξύ, πριν από μερικές ημέρες η Ιωάννα Τούνη πήγε τον γιο της, Πάρη, σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, αφού του έκανε «μάθημα» για τις «συμπεθέρες» της, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε πάει το παιδάκι και σε σχολείο της Αθήνας.