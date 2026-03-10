Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Wall Street: Έκλεισε χωρίς κατεύθυνση

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 34,29 μονάδων

DEBATER NEWSROOM

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 34,29 μονάδων (–0,07%), στις 47.706,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,15 μονάδων (+0,01%), στις 22.697,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 14,51 μονάδων (–0,21%), στις 6.781,48 μονάδες.

