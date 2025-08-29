“Σπίτι μου 3”: Ετοιμάζεται το νέο στεγαστικό πρόγραμμα – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Σε νέα φάση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης εισέρχεται η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να αναμένεται από το βήμα της ΔΕΘ να ανακοινώσει το “Σπίτι μου 3”.

Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Με το “Σπίτι μου 3”, η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει 10.000 νοικοκυριά με επιδοτούμενο δανεισμό συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στο επίκεντρο θα μπει η ενίσχυση ακόμη περισσότερων νέων και ζευγαριών που αναζητούν πρώτη κατοικία.

Σε αντίθεση με το “Σπίτι μου 2”, που είχε πιο αυστηρά εισοδηματικά και ηλικιακά όρια, το νέο πρόγραμμα προβλέπει:

–Αύξηση του ορίου ηλικίας: Από το ανώτατο όριο των 39 ετών που ίσχυε στο “Σπίτι μου 2”, θα μπορούν πλέον να ενταχθούν και άτομα έως 44 ή ακόμη και 45 ετών.

–Χαλάρωση εισοδηματικών ορίων: Στο “Σπίτι μου 2” το ατομικό εισόδημα δεν μπορούσε να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ. Τώρα, ότι το πλαφόν θα ανέβει στις 20.000 – 22.000 ευρώ.

–Αναπροσαρμογή στις τιμές ακινήτων: Το όριο αξίας κατοικίας (150.000 ευρώ) στο “Σπίτι μου 2” κρίθηκε χαμηλό, καθώς σε πολλές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα διαθέσιμα ακίνητα ξεκινούν από 170.000 ευρώ και πάνω. Το νέο πλαφόν αναμένεται να κινείται στις 180.000 – 200.000 ευρώ.