“Ψαλίδι” στα τεκμήρια διαβίωσης – Τι αλλάζει για 477.000 φορολογούμενους

Μειώσεις αναμένεται να υπάρξουν στα τεκμήρια διαβίωσης, με “ψαλίδι” 35% για τις κατοικίες, πάνω από 50% για τα αυτοκίνητα παλαιότητας έως 15 ετών και από 15% έως 30% για τα σκάφη αναψυχής.

Παράλληλα, απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά που έχουν ίδιο εισόδημα.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, οι αλλαγές ενεργοποιούνται από τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν το 2026 και διευκολύνουν 477.000 φορολογούμενους, οι οποίοι φορολογούνται για μεγαλύτερα εισοδήματα πληρώνοντας έξτρα φόρους.

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογούμενων που θα πιάνονται στην απόχη της Εφορίας ενώ όσοι τελικά δεν θα μπορούν να γλιτώσουν θα πληρώνουν μικρότερο φόρο.

Οι αλλαγές στον χάρτη τεκμηρίων διαβίωσης προβλέπουν:

Κατοικίες:

Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως εξής: Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 28 ευρώ ανά τ.μ. (από 40 ευρώ/τ.μ.)

Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 45 ευρώ ανά τ.μ. (από 65 ευρώ/τ.μ.)

Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 77 ευρώ ανά τ.μ. (από 110 ευρώ/τ.μ.)

Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 140 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 ευρώ/τ.μ.)

Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 280 ευρώ ανά τ.μ. (από 400 ευρώ/τ.μ.)

Τα παραπάνω ποσά, όπως αναφέρουν Τα Νέα, προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό.