Καταγγελία στο DEBATER για ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ: “Δώσε μου 20 ευρώ για να μην σε γράψω” (Φωτογραφίες)

Έντονα ερωτήματα προκαλεί υπόθεση εργαζομένου στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών, ο οποίος — σύμφωνα και με έγγραφα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER, αλλά και καταγγελίες επιβατών — φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικά παράτυπης οικονομικής συναλλαγής κατά τη διάρκεια ελέγχων κομίστρου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συγκεκριμένος υπάλληλος, όταν υπηρετούσε ως ελεγκτής εισιτηρίων, φέρεται να απαιτούσε χρήματα από επιβάτες προκειμένου να μην τους βεβαιώσει πρόστιμα. Το ποσό που ζητούσε τις περισσότερες φορές ήταν των 20 ευρώ. Επιβάτης καταγγέλει στο DEBATER ότι του είπε: «Φέρε 20 ευρώ για να μην σε γράψω…».

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Η υπόθεση ερευνήθηκε μετά από αναφορές επιβατών και όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό των καμερών, φαίνεται οι επιβάτες να του δίνουν χαρτονομίσματα και στη συνέχεια να τους απομακρύνει από το μέτρο βάζοντας τη δική του κάρτα για να ανοίξουν οι θύρες.

Αρχικά, μετά τις καταγγελίες, μετακινήθηκε σε καθήκοντα θυρωρού, χωρίς άμεση εμπλοκή με οικονομικές συναλλαγές ή ελεγκτικό έργο.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέες πληροφορίες του DEBATER, πριν από περίπου έναν μήνα ο ίδιος υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση σταθμάρχη στον ΗΣΑΠ — μια θέση αυξημένης ευθύνης, που θεωρείται υπηρεσιακή αναβάθμιση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαχείριση χρημάτων από αυτόματα μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αντιδράσεις, καθώς τίθενται σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια της συγκεκριμένης τοποθέτησης. Πώς είναι δυνατόν υπάλληλος της ΣΤΑΣΥ που βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών σχετικών με οικονομική εκμετάλλευση επιβατών να επιστρέφει σε θέση με οικονομική διαχείριση;

Παράλληλα, πηγές του DEBATER αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε απασχοληθεί και ως συνεργάτης πολιτικού προσώπου που διετέλεσε ευρωβουλευτής, από το περιβάλλον του οποίου επίσης απομακρύνθηκε.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο ελέγχων και ερωτήματα προς τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ για το αν πραγματοποιήθηκε πλήρης αξιολόγηση πριν από τη νέα του τοποθέτηση.

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Το ερώτημα παραμένει: Ποιος ανέλαβε την ευθύνη να τον επαναφέρει σε θέση διαχείρισης χρημάτων;

Σύμφωνα με πηγές από τη ΣΤΑ.ΣΥ., η εταιρεία διαχειρίστηκε τη συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και κάθε καταγγελία, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και του τεκμηρίου αθωότητας.