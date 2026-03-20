Πιερρακάκης: “Ύψιστη προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή”

Ως ύψιστη προτεραιότητα χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, μετά από επαφές που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως “ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενέργειας. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους”.

“Πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

διατήρηση προσιτών τιμών ενέργειας

επιτάχυνση της δημιουργίας μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιοποίησης των χρηματοοικονομικών” πρόσθεσε.

