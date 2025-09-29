Πιερρακάκης: Έρχονται βελτιώσεις στις φοροαπαλλαγές για κλειστά ακίνητα – Στο “κάδρο” πολύτεκνοι, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανήγγειλε βελτιώσεις σχετικά με τις φοροαπαλλαγές για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα τους για μακροχρόνιες μισθώσεις σε πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως το όριο για τις φοροαπαλλαγές σε ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστά ακίνητα τους για μακροχρόνιες μισθώσεις σε πολύτεκνες οικογένειες θα αυξάνεται μετά τα 120 τμ κατά 20 τμ στο 3ο παιδί, κοκ.

Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα να μπορεί ένας ιδιοκτήτης να υπογράφει συμβόλαιο για 6 μήνες.

Αν ένας ιδιοκτήτης βρει ένα εκπαιδευτικό ή ένα νοσηλευτή, θα του δίδεται περιθώριο για επιπλέον 6 μήνες να βρει άλλο ενοικιαστή, χωρίς να χάσει την απαλλαγή.

Ο κος Πιερρακάκης προανήγγειλε νομοσχέδιο για την αξιοποίηση 2.000 αδρανών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών. Θα υπάρξουν ψηφιακά μέσα για την καταγραφή των ακινήτων αυτών και ένα νέο ίδρυμα – ομπρέλα για όλα αυτά, σημείωσε ο ίδιος.