ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη η καταβολή επιδομάτων Σεπτεμβρίου – Οι δικαιούχοι

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/9) το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν σε 1.106.545 δικαιούχους και ανέρχονται συνολικά σε 275.516.021 ευρώ. Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης και τα επιδόματα ανθρώπων με αναπηρία.

Αναλυτικότερα:

Επίδομα Παιδιού Α21 : 498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ

: 498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ Επίδομα Στέγασης : 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ

: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα : 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ

: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ Αναπηρικά : 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ

: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής : 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ

: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ

: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ

, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων : 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ

: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ

: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ

: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ

: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 4.543 δικαιούχοι – 425.429 ευρώ

: 4.543 δικαιούχοι – 425.429 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ

: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ

: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ

: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας : 13.187 δικαιούχοι – 3.205.721 ευρώ

: 13.187 δικαιούχοι – 3.205.721 ευρώ Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545

Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ