Νεόδμητα ακίνητα: Παραμένει στον “πάγο” ο ΦΠΑ 24% και το 2026 – Το όφελος για τους αγοραστές

Για έναν ακόμα χρόνο, δηλαδή έως το τέλος του 2026, αναμένεται να “παγώσει” η κυβέρνηση τον ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

Η αναστολή του μέτρου, που θα δώσει “ανάσα” σε αγοραστές και κατασκευαστές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το επόμενο Σαββατοκήυριακο, με στόχο την ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και της επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ΦΠΑ θα παραμείνει στον “πάγο” για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί (από το 2006 και μετά) και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Αυτό σημαίνει ότι με τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος και το 2026, οι συναλλαγές για νεόδμητα ακίνητα θα συνεχίσουν να φορολογούνται αποκλειστικά με τον φόρο μεταβίβασης 3%.

Ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα μπήκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2006, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου ο συντελεστής ΦΠΑ ήταν 19% για να φτάσει στο 24% στα χρόνια των μνημονίων.

Το 2019 αποφασίστηκε η τριετής αναστολή του φόρου και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31η Δεκεμβρίου 2022. Έκτοτε ανακοινώνονται συνεχείς παρατάσεις με την τελευταία να εκπνέει στο τέλος του 2025, αλλά όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει ακόμα μία.

Όσον αφορά στο όφελος για τον αγοραστή από την αναστολή του ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε 100.000 αξίας ακινήτου εξοικονομεί 24.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχει ανασταλεί και η επιβολή του Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων, ο οποίος ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, υπολογιζόμενα ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης.

Επίσης, η κυβέρνηση σχεδιάζει να “παγώσει” και τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και την επόμενη χρονιά.