Νέα αποπληρωμή χρέους ύψους 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο

Σε ακόμα μια αποπληρωμή χρέους, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, προχωράει σήμερα, 15 Δεκεμβρίου το ελληνικό δημόσιο αποπληρώνοντας δάνεια GLF (Greek Loan Facility – Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση) από τις εποχές του πρώτου μνημονίου, τα οποία κανονικά λήγουν το 2031.

Τα δάνεια είναι διμερή –με 14 χώρες μέλη της ζώνης του κοινού νομίσματος– και επιστρέφονται σε αυτές, αφού ο προσωρινός ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης (EFSF) συστήθηκε τον Ιούνιο του 2010. Μία κίνηση που δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ο απολογισμός απαλλάσσεται άμεσα από ένα βάρος 1,6 δισ. ευρώ (140 εκατ. ευρώ μεσοσταθμικά για τα επόμενα 12 χρόνια) που θα έπρεπε να καταβάλλουν από το 2026 και έπειτα σε τόκους, σε περίπτωση ομαλής κι όχι πρόωρης αποπληρωμής.

Για πρώτη φορά, το χρέος από το 2011 το χρέος της χώρας θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ (κάτι που περιλαμβάνεται και στο οριστικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026) και έως το 2029 θα έχει υποχωρήσει και κάτω από το 120% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα, επομένως, θα παραδώσει τα «σκήπτρα» της πλέον χρεωμένης ευρωπαϊκής χώρας στην Ιταλία.

Σε συμβολικό επίπεδο, αποτελεί ένα άμεσο μήνυμα προς τις αγορές ότι δεν έχουν να… χάσουν από τη συνδιαλλαγή με το ελληνικό Δημόσιο.

Η χώρα δανείζεται φθηνότερα κι από το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται στο 4,51% ακόμη και από τις πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες που είναι στο 4,19%. Το επιτόκιο του 10ετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 3,49%, μόλις μισή μονάδα πάνω από το γερμανικό.

Ακόμη, η πρόωρη αποπληρωμή δίνει τη δυνατότητα για νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης μέσα στο 2026, οι οποίες θα μειώσουν ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Όλες οι πληρωμές χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα, τα οποία, και μετά τις αποπληρωμές σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τη χρονιά με πάνω από 35 δισ. ευρώ στο «ταμείο» του 2025.