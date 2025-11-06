Metlen: Έσοδα 5,115 δισεκ. στο 9μηνο – Σε τροχιά για τον ετήσιο στόχο EBITDA

Κύκλο εργασιών ύψους €5.115 εκατ., σε σύγκριση με €4.203 εκατ. το εννεάμηνο του 2024 (+22%), ανακοίνωσε η Metlen για το εννεάμηνο 2025.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η εταιρεία παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA.

Ακόμη σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025, η METLEN εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100, ένα ορόσημο που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ενισχυμένη παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ενώ πρόσφατα, ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση ‘BB+’ με σταθερή προοπτική για τη METLEN, αναγνωρίζοντας το ισχυρό χρηματοοικονομικό της προφίλ.

Όπως σημειώνεται, η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε αυτήν την περίοδο. Το έργο, που αφορά σε Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος της ευρύτερης ενεργειακής μετάβασης.

Ακόμη συμφωνήθηκαν μακροχρόνιες Συμβάσεις Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) και στρατηγικές συνεργασίες με τις Copec EMOAC στη Χιλή, ENGIE στο Ηνωμένο Βασίλειο και HRE (Brookfield Renewable Partners) στη Νότια Κορέα

O Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, σημείωσε: «Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία προώθησε σημαντικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εντάσεις σε θέματα διεθνούς εμπορίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων δεν εμπόδισαν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Οι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής μας, αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά το Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025. Οι επενδύσεις, οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε κοντά στο στάδιο τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), επικεντρώνονται όλες σε βασικούς τομείς μελλοντικής ανάπτυξης και βιομηχανικής εξέλιξης.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το έργο Βωξίτη – Αλουμίνα – Γάλλιο, το πιλοτικό εργοστάσιο του Circular Metals που έχει περάσει σε φάση Commissioning, το 3ο εργοστάσιο του M Technologies hub στον Βόλο, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2026, και η προαναφερθείσα αυτόνομη μονάδα Battery Storage των 330MW, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο τρίμηνο του 2026.

Συνολικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί, ώστε να ενισχύσουν τις συνέργειες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της METLEN και να υποστηρίξουν την επίτευξη των φιλόδοξων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων», καταλήγει η δήλωση του κ. Μυτιληναίου.