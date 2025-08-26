Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ στο Βασλούι της Ρουμανίας

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του μεγάλου αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, εγκατεστημένης ισχύος 140 MW, στην επαρχία Βασλούι στην ανατολική Ρουμανία, καθώς ξεκίνησε η τοποθέτηση των πρώτων ανεμογεννητριών στην τελική τους θέση.

Το νέο αιολικό πάρκο θα αποτελείται συνολικά από 23 ανεμογεννήτριες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025, συμβάλλοντας σημαντικά στην οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τον Όμιλο ΔΕΗ, με δεδομένο το πλούσιο αιολικό δυναμικό της ανατολικής Ρουμανίας, η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του πάρκου υπολογίζεται να ανέλθει σε 370 GWh, ικανή να καλύψει τις ανάγκες περίπου 100.000 νοικοκυριών. Επιπλέον, με τη λειτουργία του, ο νέος σταθμός αναμένεται να αποτρέπει εκπομπές CO₂ της τάξης των 215.000 τόνων σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται ότι οι ανεμογεννήτριες, τύπου GE Vernova, ονομαστικής ισχύος 6,1 MW η κάθε μία, είναι τριπλάσιας ισχύος από εκείνη των ανεμογεννητριών που είχαν εγκατασταθεί κατά την προηγούμενη σημαντική φάση ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στη Ρουμανία το 2012, καταδεικνύοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην απόδοση των αιολικών πάρκων.

Το έργο θα διαθέτει τρεις υποσταθμούς μετασχηματισμού, με τον σταθμό Μπάνκα να λειτουργεί ως σταθμός διασύνδεσης με το Εθνικό Ενεργειακό Σύστημα. Το έργο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματώσει συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, εάν παραστεί ανάγκη.

Με την ολοκλήρωση του νέου έργου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία θα ανέλθει σε 1,5 GW από σχεδόν μηδέν πριν 2 χρόνια. Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει δυναμικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ρουμανίας, συμβάλλοντας στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι αναπτύσσει ταχύτατα το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία, έχοντας αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ από 4,7 GW το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε 6,3 GW το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ νέα έργα ΑΠΕ ισχύος 3,7 GW βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης. Στόχος του ομίλου είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW έως το 2027.