Με μικρή πτώση το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Στις 2.154,64 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.154,64μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,08%), της Πειραιώς (+0,77%), της Elvalhalcor (+0,51%) και της Viohalco (+0,50%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,73%), του ΟΠΑΠ (-1,26%) και του ΔΑΑ (-1,01%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 50 πτωτικά και 25 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Interlife (+4,31%) και Εβροφάρμα (+3,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,68%) και Mermeren (-5,17%).