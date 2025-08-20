Labubu: Εκτοξεύτηκαν τα κέρδη σχεδόν 400% σε έξι μήνες για την δημιουργό

Την αύξηση κερδών στο 400% για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανακοίνωσαν οι δημιουργοί των κουκλών Labubu, έπειτα από την εκτόξευση ζήτησης για τα «άσχημα μα χαριτωμένα» παιχνίδια.

Η Pop Mart, η εταιρεία που παράγει τις κούκλες, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς οι μετοχές της έχουν αυξηθεί περισσότερο από 230% από την αρχή του 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει, πλέον η αξία της κινέζικης εταιρείας ξεπερνά εκείνη της Mattel, της μητρικής εταιρείας της Hello Kitty, Sanrio, και των δημιουργών των Transformers, Hasbro, συνδυασμένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Financial Times, τριπλασιάστηκαν οι πωλήσεις της κινέζικης εταιρείας, φτάνοντας τα 13,9 δισ. γουάν (1,4 δισ. λίρες), ενώ το καθαρό κέρδος εκτοξεύθηκε σχεδόν κατά 400% φτάνοντας τα 4,6 δισ. γουάν (474 εκατ. λίρες) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Περίπου το 40% των πωλήσεων φαίνεται να προήλθαν από το εξωτερικό της Κίνας.

Το αγαπημένο όλων έχει γίνει το Labubu, μία κούκλα με έντονο χαμόγελο από τη σειρά “The Monsters”, καθιστώντας αρκετά δύσκολο να το βρουν οι καταναλωτές διότι εξαντλείται παγκοσμίως.

Σε καλό στόχο η εταιρεία να πετύχει τον στόχο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pop Mart, Wang Ning, δήλωσε την Τετάρτη ότι η εταιρεία παιχνιδιών του είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο των 20 δισ. γουάν (2,06 δισ. λίρες) σε έσοδα το 2025, προσθέτοντας ότι «τα 30 δισ. γουάν (3,10 δισ. λίρες) φέτος θα πρέπει να είναι επίσης αρκετά εύκολο να επιτευχθούν».

Από το 2024 η προσωπική περιουσία του 38χρονου έχει εκτοξευτεί από 1,8 δισ. δολάρια (1,3 δισ. λίρες) σε 26,3 δισ. δολάρια (19,5 δισ. λίρες), σύμφωνα με το Forbes. Μάλιστα τον Ιούνιο αναδείχθηκε ο 10ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία του ελπίζει σε περαιτέρω ανάπτυξη, με τα στελέχη της να δηλώνουν ότι εξετάζεται η επέκταση σε αναδυόμενες αγορές στη Μέση Ανατολή, τη Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για τις διεθνείς αγορές, πιστεύουμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, και επίσης θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμη πολύς χώρος για ανάπτυξη», είπε ο κύριος Wang, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις από τη Βόρεια Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φέτος θα ισούνται με τις πωλήσεις της Κίνας το 2024.

Θα ανοίξουν και άλλα καταστήματα

H Pop Mart διαθέτει αυτή την στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 40 καταστήματα, με τον κύριο Wang να δηλώνει ότι η εταιρεία θα ξεκινήσει μια φάση «σχετικά γρήγορων ανοίγματος καταστημάτων» τα επόμενα ένα με δύο χρόνια, με ακόμα 10 καταστήματα να αναμένονται να ανοίξουν στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του έτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία διαθέτει καταστήματα στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει και pop-up καταστήματα στα Harrods και Hamleys.

Επίσης οι κούκλες μπορούν να αγοραστούν online και σε αυτόματα μηχανήματα πώλησης, γνωστά ως “Robo Shops”, σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα «τυφλά κουτιά»

H Pop Mart εξειδικεύεται στην παραγωγή και πώληση συλλεκτικών παιχνιδιών, με πολλά από αυτά να έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με καλλιτέχνες και να πωλούνται σε «τυφλά κουτιά».

Συνήθως τα πακέτα κοστίζουν γύρω στις 14 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους καταναλωτές να μην γνωρίζουν ποια έκδοση του παιχνιδιού βρίσκεται μέσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό έχει βοηθήσει στην ενθάρρυνση επαναλαμβανόμενων αγορών, ειδικά από συλλέκτες που θέλουν να αποκτήσουν πλήρη σετ από κάθε σειρά παιχνιδιών.

Ένας συλλέκτης φέρεται να πλήρωσε 1,2 εκατ. γουάν (124.000 λίρες) για μια ανθρώπινου μεγέθους, περιορισμένης έκδοσης Labubu σε δημοπρασία στο Πεκίνο τον Ιούνιο.

Μέχρι τώρα, οι κούκλες ήταν δημοφιλείς ως γούρι που μπορεί να προσαρτηθεί σε τσάντες, ενώ η Pop Mart ανακοινώνει ότι αυτή την εβδομάδα θα λανσάρει μια μίνι έκδοση της Labubu που μπορεί να προσαρτηθεί σε τηλέφωνα.

Τεράστια κέρδη

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους η σειρά “The Monsters” απέφερε 4,81 δισ. γουάν (496 εκατ. λίρες) , αντιπροσωπεύοντας το 34,7% των συνολικών εσόδων.

Τέσσερις άλλες σειρές παιχνιδιών της Pop Mart, όπως οι “Molly” και “Crybaby”, κέρδισαν περισσότερα από 1 δισ. γουάν (1 εκατ. λίρες) κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Αναμένουμε περισσότερη ανατροφοδότηση για τις υπάρχουσες σειρές και την κυκλοφορία νέων εκδόσεων που θα ενισχύσουν την επέκταση των κερδών στο δεύτερο εξάμηνο. Παρόλα αυτά, οι μετοχές πιθανώς παραμένουν υπερεκτιμημένες, καθώς οι επενδυτές παραβλέπουν τον υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο μακροπρόθεσμα, κατά την άποψή μας», δήλωσε ο Jeff Zhang, αναλυτής στην αμερικανική χρηματοοικονομική εταιρεία Morningstar.

Επίσης η Pop Mart είχε νωρίτερα φέτος κεφαλαιοποίηση αγοράς ( ένας τρόπος μέτρησης της συνολικής αξίας μιας εταιρείας), γύρω στις 25 δισ. λίρες

Το ποσό αυτό ήταν μεγαλύτερο από τη συνδυασμένη αξία των γιγάντων της βιομηχανίας παιχνιδιών, Sanrio (7,5 δισ. λίρες), Hasbro (6,4 δισ. λίρες) και Mattel (4 δισ. λίρες), σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων των αγορών Sherwood News.

Μία αυτοκρατορία τύπου Disney έχει στόχο η Pop Mart, με τα στελέχη της εταιρείας να δηλώνουν αισιόδοξα για τις ευκαιρίες να εμφανιστούν οι χαρακτήρες της Pop Mart σε κινούμενα σχέδια και θεματικά πάρκα. Ωστόσο, αυτά δεν αναμένονται να συνεισφέρουν μεγάλο ποσό σε άμεσα έσοδα βραχυπρόθεσμα.

Κίνδυνος για ψεύτικα Labubu

Οι επικεφαλής των δημοτικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησαν τους πολίτες για τους κινδύνους από την αγορά ψεύτικων εκδόσεων των κούκλων.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Εμπορικών Προτύπων ανέφερε ότι χωρίς τις κατάλληλες ελέγχους ασφαλείας, τα απομιμητικά παιχνίδια ενδέχεται να περιέχουν κινδύνους πνιγμού, τοξικά υλικά ή ελαττωματικά εξαρτήματα που θέτουν τα παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η οργάνωση έχει κατασχέσει χιλιάδες επικίνδυνες απομιμήσεις της Labubu, με περισσότερες από 2.000 να κατάσχονται από 13 καταστήματα στη βόρεια περιοχή του Tyneside μέσα σε μόλις έναν μήνα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορικών Προτύπων (CTSI).