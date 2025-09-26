Κυκλάδες: Τα νησιά με τις περισσότερες αεροπορικές αφίξεις

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια επιβάτες αποβιβάστηκαν στα νησιά των Κυκλάδων στη διάρκεια της βασικής τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και επεξεργάστηκε η MTC Group.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2025 έφτασαν αεροπορικώς στη Σαντορίνη 818.551 επιβάτες, στη Μύκονο 604.963, στην Πάρο 124.390, στη Νάξο 83.345, στη Μήλο 41.033 και στη Σύρο 6.630. Η κατάταξη με βάση τις αφίξεις όμως αλλάζει με βάση τις λειτουργούσες επιχειρήσεις σε κάθε νησί. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στη Σαντορίνη λειτουργούν 1.402 επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης, στη Νάξο 676, στη Μύκονο 621, στην Πάρο 596, στη Μήλο 574 και στη Σύρο 207.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις ανά μήνα: