Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται τα νέα κόκκινα τιμολόγια – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Νέα κατηγορία τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να γίνει διαθέσιμο σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, η συγκεκριμένη κατηγορία θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία καθώς η κατανάλωση του νοικοκυριού θα αποτελεί τον βασικό παράγοντα κόστους. Μάλιστα, τόνισε ότι θα είναι κάτι «μεταξύ αμιγώς σταθερού και κυμαινόμενου» δίνοντας εξηγήσεις, παράλληλα, πώς θα διαμορφώνονται οι χρεώσεις.

«Τα κόκκινα τιμολόγια δεν επηρεάζονται από τη χονδρεμπορική αγορά, αλλά δεν είναι και αμιγώς σταθερά, όπως τα μπλε», σχολίασε ο κ. Φούρλαρης. Όπως σημείωσε, η νέα αυτή κατηγορία θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, που λήγει στις 31 Αυγούστου.

Τα νέα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης. Έτσι, ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει το «κλείδωμα» μιας ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

«Θέλαμε να δώσουμε στους καταναλωτές μια επιλογή που να είναι πιο ευέλικτη από τα αμιγώς σταθερά τιμολόγια, αλλά και πιο ασφαλής από τα κυμαινόμενα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Αρχής.

Σχολιάζοντας το γιατί οι καταναλωτές έχουν στραφεί έντονα προς τα «μπλε» τιμολόγια εξήγησε ότι «είναι κυρίως θέμα ψυχολογίας». Και όπως είπε «ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα πληρώνει κάθε μήνα, χωρίς να ψάχνει συνεχώς τις τιμές της χονδρεμπορικής».

Οι πάροχοι ήδη ευνοούν αυτή τη στροφή, διαμορφώνοντας υψηλότερες τιμές στα κυμαινόμενα τιμολόγια, σύμφωνα με τον κ. Φούρλαρη.