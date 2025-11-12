Eurostat: Δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην ΕΕ οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Σχεδόν στα 40.000 ευρώ υπολογίστηκε ο μέσος μισθός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα να βρίσκεται δεύτερη από το τέλος στη συγκεκριμένη λίστα, σύμφωνα με την Eurostat.

Στα στοιχεία που έγιναν γνωστά την Τετάρτη (12/11), οι πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι στο Λουξεμβούργο, τη Δανία και την Ιρλανδία λαμβάνουν τις υψηλότερες αποδοχές, με τους πρώτους να βλέπουν σχεδόν 83 χιλιάδες ευρώ να μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους κατά την περσινή χρονιά.

Οι χαμηλότεροι μισθοί στην Ευρώπη καταγράφονται στη Βουλγαρία με €15.400 ευρώ, στην Ελλάδα με €18.000 ευρώ και στην Ουγγαρία με €18.500. Η Ελλάδα παραμένει, έτσι, στην κατηγορία των χωρών της ΕΕ με τους χαμηλότερους μισθούς, με ετήσιες απολαβές που είναι τουλάχιστον οι μισές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τέσσερις φορές χαμηλότερες από τα επίπεδα του Λουξεμβούργου.

Σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Κύπρος και η Ιταλία, οι μέσες αποδοχές υπολογίστηκαν σε 27 χιλιάδες και 33 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα.