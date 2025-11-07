Euronext: Στο 50% συν μία μετοχή το όριο αποδοχής της δημόσιας πρότασης για το Χρηματιστήριο Αθηνών

H Euronext υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αίτηση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.

Σύμφωνα με την αίτηση ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 30.174.001 μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας μετοχής ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, από 67% που ήταν πριν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση της Euronext ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 3461/2006 περί εξαγορών, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να τροποποιηθεί το όριο αποδοχής έως και 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου της δημόσιας πρότασης.

Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.