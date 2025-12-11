Έρχεται νέο σύστημα ανάληψης μετρητών – Τέλος στο ATM για μικρά ποσά, ο ρόλος των ταμείων των σούπερ μάρκετ

Την εκτεταμένη υποδομή των POS θα εκμεταλλεύονται πελάτες και επιχειρήσεις σε πιλοτικό επίπεδο προς το παρών καθώς αναμένεται να λειτουργήσει σε συγκεκριμένα σημεία λιανικής μέσω της υπηρεσίας cashback.

Ειδικότερα, η υπηρεσία cashback επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν ανάληψη μετρητών κατά τη στιγμή της αγοράς ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας μόνο τη χρεωστική τους κάρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καταναλωτής ενημερώνει τον ταμία ότι επιθυμεί να λάβει ένα ποσό σε μετρητά και το POS χρεώνει το συνολικό ποσό την αξία της αγοράς και το ποσό ανάληψης μαζί, έτσι αποφεύγεται η χρήση των ATM για μικρά ποσά. Για παράδειγμα, σε συναλλαγή 60 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει 40 ευρώ επιπλέον, οπότε η κάρτα του θα χρεωθεί συνολικά με 100 ευρώ και τα 40 ευρώ θα τα παραλάβει άμεσα στο ταμείο.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω χρεωστικών καρτών και σε επιλεγμένα καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και άλλα σημεία λιανικής που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, το ποσό μετρητών ανά συναλλαγή αναμένεται να είναι περιορισμένο (συνήθως 50–100 ευρώ), με τα τελικά όρια για την ελληνική αγορά να καθορίζονται σε συνεργασία με τράπεζες και επιχειρήσεις.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση της συνεργασίας με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, ώστε οι επιβάτες να πληρώνουν με κάρτα και να χρεώνονται αυτόματα κατά την έξοδο μέσω της τεχνολογίας tap out.