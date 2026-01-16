Εκτοξεύονται οι τιμές του φυσικού αερίου την ερχόμενη εβδομάδα – Ποιοι οι λόγοι

Οι τιμές του φυσικού αερίου ετοιμάζονται να εκτοξευθούν την ερχόμενη βδομάδα καθώς η Ευρώπη θα υποδεχθεί την τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Δύο βασικοί λόγοι για την εκτόξευση των τιμών αποτελεί ο ασυνήθιστα κρύος καιρός και η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συγκρούεται με γεωπολιτικούς κινδύνους. Τα futures αναμένεται να αυξηθούν πάνω από 20% αυτήν την εβδομάδα.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται κάτω από 52%, έναντι μέσου όρου 67% τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι έντονες αναλήψεις από τις αποθήκες προκαλούν ανησυχία για την επάρκεια το καλοκαίρι, ενώ η Ευρώπη χάνει την ευελιξία που είχε παλαιότερα σε περιπτώσεις κρίσεων στην αγορά.

Η πτώση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη αυξάνει τη ζήτηση, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι κερδοσκοπικές ροές και τα απρόβλεπτα γεγονότα προκαλούν προβλήματα στην αγορά.

«Το benchmark φυσικού αερίου της Ευρώπης παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο σε αιφνίδιες μεταβολές καιρού, διακοπές στην προσφορά και μεταβολές της παγκόσμιας ζήτησης», είπε ο Sadnan Ali, αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην HSBC.

Τα futures της Ολλανδίας αυξήθηκαν 4,7% στα 34,73 €/MWh στο Άμστερνταμ, με την εβδομαδιαία άνοδο να είναι η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι τιμές εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τα ρεκόρ που σημειώθηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, ωστόσο η απότομη άνοδος υπογραμμίζει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε παρατεταμένες αυξήσεις της ζήτησης και της μεταβλητότητας. Τα αποθέματα καυσίμων θεωρήθηκαν αρχικά επαρκή στην αρχή της περιόδου θέρμανσης αλλά οι ανησυχίες για την ισορροπία της προσφοράς στην περιοχή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Προς το παρόν, παρά την αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, οι χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν ακολουθήσει την άνοδο.