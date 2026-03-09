Έκλεισε με άνοδο η Wall Street
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 239,25 μονάδων
Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Wall Street, σε κλίμα ευφορίας μετά τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 239,25 μονάδων (+0,50%), στις 47.740,80 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 308,26 μονάδων (+1,38%), στις 22.695,94 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,97 μονάδων (+0,83%), στις 6.795,99 μονάδες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις