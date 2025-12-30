ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει από το 2026 για την παραγραφή χρεών – Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η πενταετία

Στα πέντε χρόνια, από τα δέκα που ισχύει μέχρι σήμερα, θα μειωθεί ο χρόνος διεκδίκησης των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ρύθμιση η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η αλλαγή αφορά χρέη προς τον ΕΦΚΑ που θα δημιουργηθούν και θα βεβαιωθούν ως ληξιπρόθεσμα μετά την έναρξη του 2026, ενώ για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2025 συνεχίζει να ισχύει η δεκαετής παραγραφή, με την ρύθμιση να προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4997/2022.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, με το νέο πλαίσιο, η ασφαλιστική διοίκηση καλείται να κινεί έγκαιρα τις διαδικασίες ελέγχου και ενημέρωσης των οφειλετών, ώστε να μη χάνονται απαιτήσεις λόγω παραγραφής. Η πενταετής προθεσμία ισχύει μόνο εφόσον μέσα σε αυτό το διάστημα δεν υπάρξει καμία ενέργεια αναζήτησης της οφειλής από τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ. Αν σταλεί ειδοποιητήριο ή άλλη επίσημη πράξη εντός της πενταετίας, τότε ο χρόνος παραγραφής ανανεώνεται για ακόμη πέντε χρόνια από την ημερομηνία της ενέργειας, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματο «σβήσιμο» των χρεών.

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2025 εξακολουθεί να ισχύει η δεκαετής προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια διακοπτική πράξη από τη διοίκηση. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια ενέργεια, η παραγραφή επανεκκινεί και μπορεί να ακολουθήσει η νέα πενταετής διάρκεια. Παράλληλα, υποχρεώσεις που αφορούν ασφαλιστικές περιόδους πριν από το 2026 παραμένουν εντός του παλαιού πλαισίου, ακόμη κι αν βεβαιωθούν μεταγενέστερα.

Η συντόμευση του χρόνου παραγραφής αναμένεται να αυξήσει τον βαθμό ενεργοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, που θα πρέπει να επιταχύνουν διαδικασίες διασταύρωσης και βεβαίωσης, ώστε να μην χαθούν εισπράξιμες απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτόν, οι αιτήσεις παραγραφής παλαιών χρεών εξετάζονται με προσεκτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται αν έχει υπάρξει στο παρελθόν οποιαδήποτε διοικητική ενέργεια που διακόπτει τον χρόνο παραγραφής.