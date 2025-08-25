ΕΦΚΑ: Δεν τίθεται θέμα αλλαγής στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Στην διάψευση της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης προχώρησε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μιλώντας στο MEGA και αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη ΔΕΘ, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και στην ψηφιοποίηση του φορέα.

Σχετικά με τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, ο κ. Βαρβέρης υπογράμμισε ότι «η έκθεση και όσα παρουσιάζονται εκεί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του πρωθυπουργού», προσθέτοντας ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να διευκολύνει και να προσφέρει το καλύτερο στους πολίτες. Ο e-ΕΦΚΑ στην έκθεση θα παρουσιάσει νέες υπηρεσίες και εφαρμογές στη σχέση του με τον κόσμο. Μαζί με την κ. Κεραμέως θα παρουσιάσουμε σύγχρονες υπηρεσίες που θα τεθούν σε λειτουργία αμέσως μετά την έκθεση. Θα συμβάλλουν στην καθημερινότητα και στη μείωση γραφειοκρατίας».

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές επισήμανε ότι «ο λόγος που αυξάνονται είναι τα πρόσθετα τέλη τα οποία επιβαρύνουν όποιον δεν καταβάλλει τις υποχρεώσεις του. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι συνταξιούχοι με συγκεκριμένα κριτήρια θα λάβουν την επιδότηση των 250 ευρώ».

Αναφερόμενος στο συνταξιοδοτικό και τα όρια ηλικίας εξήγησε πως «όταν κάποιος επιλέγει τη χαμηλή κλίμακα, γνωρίζει ότι το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξής του θα είναι μικρότερο. Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όταν προσδοκάς σύνταξη πρέπει να ξέρεις ότι κρίσιμος παράγοντας είναι οι εισφορές που έχεις καταβάλει. Συνεπώς, κάποιος οφείλει να επιλέξει υψηλότερη κλίμακα ώστε το ποσοστό σύνταξης να είναι μεγαλύτερο».

«Υπάρχει μια ελαφρώς αυξητική τάση συνταξιοδότησης, όχι ιδιαίτερα υψηλή και όχι πολύ διαφορετική από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Σήμερα δεν τίθεται θέμα αλλαγής στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε σημαίνει ότι ο επανυπολογισμός θα έχει αναγκαστικά αρνητικό αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

Τέλος, για την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό από το 2002 και έπειτα. Στον οργανισμό υλοποιούνται δύο μεγάλα έργα: το ένα είναι η ψηφιοποίηση του ιστορικού πίσω από το 2002 και η καταχώριση του έντυπου υλικού. Έχουμε ξεκινήσει με πολλούς πρώην ασφαλιστικούς φορείς και πολλά τέως επικουρικά ταμεία. Όλο το αρχειακό υλικό πρέπει να αξιοποιηθεί.

Η ολοκλήρωση της σάρωσης προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2025. Η μετατροπή των δεδομένων ώστε να αξιοποιηθούν θα χρειαστεί περίπου επτά μήνες, άρα το καλοκαίρι του 2026. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα υπάρχει καθυστέρηση, αλλά μπορώ να πω ότι θα περιοριστεί σημαντικά».