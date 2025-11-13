Χρηματιστήριο: Τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση με ανοδική πορεία στην αγορά – Στις 2.080 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου, η οποία κινείται σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, υπερβαίνοντας και τα επίπεδα των 2.080 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.081,48 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 129,91 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+4,41%), της Πειραιώς (+3,46%), του ΔΑΑ (+3,22%) και της Eurobank (+2,76%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,54%), της Aktor (-0,86%) και του ΟΠΑΠ (-0,84%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.501.667 και 2.160.894 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 15,65 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 76 μετοχές, 38 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κέκροψ (+4,83%) και Metlen (+4,41%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-9,57%) και Λεβεντέρης(π) (-9,09%).