Χρηματιστήριο: Στις 2.294,30 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,43%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 1,99%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.294,30 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,43%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.290,04 μονάδες (-0,61%) και υψηλότερη τιμή στις 2.312,31 μονάδες (+ 0,35%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 180,09 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,35%), της Elvalhalcor (+1,29%), της Alpha Bank (+0,99%) και της Eurobank (+0,97%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,26%), της Εθνικής (-2,09%), της Optima Bank (-1,69%), του ΟΛΠ (-1,43%) και της ΔΕΗ (-1,40%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.548.523 και 5.779.707 μετοχές, αντιστοίχως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 45,68 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 32,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 44 μετοχές, 61 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+4,61%) και Παϊρης (+3,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-7,27%) και Prodea (-5,17%).