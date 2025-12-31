Χρηματιστήριο: Στις 2.121,64 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Οριακή άνοδος 0,04%

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται οριακά υψηλότερα, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 2.121,64 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.130,40 μονάδες (+0,45%) και κατώτερη τιμή στις 2.119,22 μονάδες (-0,08%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,67 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,38%), της Elvalhalcor (+1,19%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,16%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της viohalco (-1,36%), της Aegean Airlines (-0,97%), της Εθνικής (-0,72%) και της Motor Oil (-0,65%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 1.894.421 και 1.301.544 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 13,02 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 6,28 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 45 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: EINS (+5,21%) Minerva (+3,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (-5,34%) και Trek Development (-3,82%).