Χρηματιστήριο: Στις 2.121,29 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,31%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά. Πιέσεις δέχονται οι τραπεζικές μετοχές και η Viohalco, ενώ υπεραποδίδουν οι μετοχές της Metlen και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.121,29 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,31 %. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.117,65 μονάδες (-0,48%) και υψηλότερη τιμή στις 2.131,37 μονάδες (+0,17%)

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 93,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,04%), της Τιτάν (+1,77%) και της Lamda Development (+0,71%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-3,03%), της Πειραιώς (-2,05%), της Motor Oil (-1,78%), της Alpha Bank (-1,67%) και της Aegean Airlines (-1,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Ιντραλότ διακινώντας 4.097.004 και 4.094.324 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 28,14 εκατ. ευρώ και η Metlen με 10,36 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 68 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (+6,89%) και Παπουτσάνης (+6,82%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-5,30%) και Λανακάμ(κ) (-4,26%).