Χρηματιστήριο: Στις 2.088,88 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,88%
Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.090 μονάδες, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.088,88 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,88%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.085,87 μονάδες (-1,02%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,83 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,90%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,63%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,84%), της Viohalco (+1,53%) και της ΔΕΗ (+0,95%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-3,52%), της Motor Oil (-2,49%), της Σαράντης (-1,66%), της Metlen (-1,62%) και των ΕΛΠΕ (-1,43%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10,623.868 και 3.615.678 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 37,52 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 12,33 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 72 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+4,37%) και Τρία Άλφα (κ) (+4,03%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) (-7,00%) και Λανακάμ(κ) (-3,50%).
