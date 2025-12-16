Χρηματιστήριο: Στις 2.088,88 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,88%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.090 μονάδες, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.088,88 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,88%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.085,87 μονάδες (-1,02%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,83 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,90%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,63%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,84%), της Viohalco (+1,53%) και της ΔΕΗ (+0,95%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-3,52%), της Motor Oil (-2,49%), της Σαράντης (-1,66%), της Metlen (-1,62%) και των ΕΛΠΕ (-1,43%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10,623.868 και 3.615.678 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 37,52 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 12,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 72 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+4,37%) και Τρία Άλφα (κ) (+4,03%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) (-7,00%) και Λανακάμ(κ) (-3,50%).