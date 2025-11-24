Χρηματιστήριο: Στις 2.065,82 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,20%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών έχοντας χάσει ένα μέρος από τα πρωινά κέρδη τους.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 2.065,82 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.078,68 μονάδες (+0,82%) και κατώτερη τιμή στις 2.056,73 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 106,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+2,81%), της Titan (+192%), της Coca Cola HBC (+1,60%), της Viohalco (+1,37%) και του ΟΠΑΠ (+1,28%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,38%), της ΕΥΔΑΠ (-1,71%), της Metlen (-1,73%), της Aktor (-1.,19%) και της ΔΕΗ (-1,16%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.679.562 και 2.025.126 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 18,75 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 9,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 37 πτωτικά και 26 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ακρίτας (+6,96%) και ΣΙΔΜΑ (+6,88%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-3,26%) και Δρομέας (-2,82%).