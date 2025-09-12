Χρηματιστήριο: Στις 2.053,68 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,66%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.053,68 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,66%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.055,04 μονάδες (+0,72%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 111,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,27%), της Κύπρου (+1,87%), της Elvalhalcor (+1,42%) και της Εθνικής (+1,22%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,69%), της Σαράντης (-1,14%), της Optima Bank (-1,10%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 3.250.011 και 2.705.243 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 18,95 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 65 μετοχές, 40 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Flexopack (+16,05%) και Revoil (+14,87%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Doppler (-5,22%) και Νάκας (-2,87%).