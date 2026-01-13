Χρηματιστήριο: Σε υψηλά επίπεδα οι μετοχές στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Ρεκόρ στις Ευρωπαϊκές αγορές

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κινείται η αγορά στο άνοιγμα της σημερινής (13/1) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.213,32 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,11%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,26%), της Motor Oil (+1,22%) και της Εθνικής (+1,06%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαρλάμτης (-1,57%), της Viohalco (-1,49%) και της Aktor (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 36 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Centric (+3,36%) και ΕΛΠΕ (+2,26%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΑΔΜΗΕ (-2,74%) και ΥΚΝΟΤ (-2,24%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι αγορές

Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην επικείμενη ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,1% στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Ο γερμανικός δείκτης DAX κατέγραψε οριακή άνοδο και οδεύει προς την 11η συνεχή ημέρα κερδών, το μεγαλύτερο ανοδικό του σερί από το 2014, εάν διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα.